Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Betzenweiler - In den Gegenverkehr geraten

Am Sonntag erlitt eine Radfahrerin bei Betzenweiler leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr war ein 50-jähriger mit seinem Ford in der Offinger Straße von Betzenweiler in Richtung der B312 unterwegs. Im Bereich einer Kurve fuhr er wohl auf dem Gemeindeverbindungsweg zu weit links. Dort kollierte er mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die Frau stieß mit ihrem Rennrad gegen das Auto und stürzte. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf. Den Schaden am Rennrad schätzt sie auf 1.500 Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher ankommen.

