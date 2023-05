Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt seit geraumer Zeit gegen den Mann wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Aufgrund des dringenden Verdachts durchsuchte die Polizei, auf Beschluss des Amtsgerichts Ulm, am vergangenen Donnerstag (25.5.23) die Wohnung sowie einen Keller des 34-Jährigen. Der Mann konnte bei den Durchsuchungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Kriminalpolizei Göppingen stellte - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt - rund 1441 Gramm Marihuana, 44 Gramm Haschisch, 391 Ecstasy Tabletten und etwa 4 Gramm Kokain sicher. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige mit gambischer Staatsangehörigkeit, am Freitag (26.5.23) der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Die erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an. Ein Zusammenhang zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Rauschgifthändlern in Geislingen am Mittwoch (24.5.23) soll nicht bestehen.

Nadine Schmelzer, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1442

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

