POL-LIP: Bad Salzuflen. Schlangenlinien gefahren.

Am Samstagabend (22.04.2023) benachrichtigte ein Zeuge die Polizei, weil er gegen 21:55 Uhr einen roten Toyota mit Herforder Kennzeichen auf der B 239 beobachtete, der Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug war in Richtung Bad Salzuflen unterwegs und scherte mehrfach unkontrolliert aus. An der Ausfahrt Richtung Heepen fuhr der Wagen nach Zeugenaussagen über eine rote Ampel. Auf einem Parkplatz in der Straße Meerbrede endete die Fahrt schließlich gegen 22:15 Uhr.

Die hinzugerufene Polizei stellte eine 53-jährige Frau und einen 61-jährigen Mann am Auto fest. Wer am Steuer saß, ist bislang unklar. Aufgrund des Verdachts, dass das Auto unter Alkoholeinfluss geführt wurde, wurde den beiden eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine und das Auto wurden sichergestellt.

Wer Hinweise auf die Person am Steuer geben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090.

