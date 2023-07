POL-SE: Bad Segeberg - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl im Kurt-Schumacher-Ring

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (07.07.2023) ist es in der Julius-Leber-Straße in Elmshorn zur Festnahme eine Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Firma gekommen. Aufgrund einer Präsenzerhöhung im Innenstadtbereich befand sich eine Streife der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg zur Unterstützung des Polizeireviers Elmshorn im Steindammparkdeck. (Mit Wirkung von gestern hat das ...

mehr