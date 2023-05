POL-DO: Polizei sucht mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Räubern

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0513 Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Königswall in Dortmund am 23. Mai (Dienstag) sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete ein Radfahrer auf einem orangenen Lastenrad eine rote Ampel. Er fuhr sodann mit seinem Vorderrad einem auf dem Linksabbiegerstreifen anfahrenden Taxi in die Beifahrertür. ...

