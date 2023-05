POL-DO: Verfolgungsfahrt auf der A 40 endet in Blutprobe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0510 Am Mittwochabend (24. Mai) kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Raub an der Bushaltestelle "Hörder Bahnhof". Ein 27-jähriger Dortmunder wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge nahm der Dortmunder einen Treppenaufgang an der Bushaltestelle, um zur Hörder Brückenstraße zu gelangen. Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus sprach ihn ein Mann an und ...

mehr