Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf eine Spielhalle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0495

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle am Königswall in Dortmund bedrohte am Freitag (19.5.2023) um 22:55 Uhr einer von zwei Tätern eine Angestellte mit einem Messer. Der Unbekannte ging hinter dem Tresen auf die 40-Jährige und erbeutete Bargeld. Er flüchtete mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndete vergeblich nach den Tätern und sicherte Spuren am Tatort.

Die beiden Männer sind 25 bis 30 Jahre alt und bis zu 1,75 Meter groß. Einer von ihnen trug einen beigen Trainingsanzug. Die Polizei fragt: Wer hat am späten Freitagabend im Bereich Königswall 4 die zwei verdächtigen Männer gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 031/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell