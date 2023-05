POL-BI: Unbekannte rauben E-Mountainbike

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein polizeibekannter Dieb ist am Freitagabend, 28.04.2023, in einem Baumarkt von einem Ladendetektiv erwischt worden. Dem Detektiv fiel der vermeintliche Kunde gegen 18:00 Uhr in einen Baumarkt an der Beckhausstraße mit einem deutlich gefüllten Rucksack auf, der zuvor leer gewesen sei. Bei der Ansprache des Mitarbeiters folgte der Mann zunächst in Richtung eines Büros. Kurz ...

