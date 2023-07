Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Holm - Dachplatten abgelagert

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es sowohl in Holm als auch in Quickborn zur Ablagerung von Dachplatten gekommen, die Asbest enthalten dürften.

In Holm meldete eine Zeugin am gestrigen Sonntagvormittag eine Bigbag mit den asbesthaltigen Platten im Kreuzweg.

In Quickborn wurde ein identisches Bigbag nahe der Ellerauer Straße am Sonntagmittag gemeldet.

In Höhe des Kleingartenvereins zweigt hier ein Feldweg zur Straße "An der Malchower Brücke" ab.

In beiden Fällen banden Unbekannte die Bigbags mit einem Seil an Bäumen fest, vermutlich um anschließend das Transportfahrzeug unter den Bigbags wegzuziehen.

Die Umweltermittlerinnen und -ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn suchen Zeugen und bitten insbesondere um Hinweise zu größeren Fahrzeugen wie Transportern, Pritschenwagen oder Fahrzeugen mit Anhängern unter 04121 4092-0.

