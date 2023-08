Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 110.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Magdeburger Straße

Fulda (ots)

Auf der Magdeburger Straße hat sich am Montagabend (31.07.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist.

Derzeitigen Erkenntnissen nach war ein 21-jähriger Fahrer aus Heidelberg gegen 22.50 Uhr mit einem grauen BMW M4 Competition von Petersberg kommend in Richtung Ochsenwiese unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in Folge dessen frontal gegen eine dortige Straßenlaterne. Das Fahrzeug schleuderte noch einige Meter weiter und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein 17-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug selbst sowie der Laterne entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 110.000 Euro.

Julissa Sauermann

