Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Spektakulärer Alleinunfall auf der B27 in der Ortslage Burghaun

Fulda (ots)

Burghaun - Am 31.07.2023 ereignete sich um 18:25 Uhr ein Unfall in der Hersfelder Straße (B 27), bei dem sich der PKW eines 21-jährigen ukrainischen Staatsbürgers überschlug, weil dieser durch Unachtsamkeit zu weit rechts fuhr und gegen den Bordstein stieß. Der Bordstein wies das Fahrzeug einseitig in die Luft ab, wodurch dieses sich im Anschluss überschlug und auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen kam. Es gleicht einem Wunder, dass hierbei der Unfallfahrer unverletzt blieb. An seinem PKW hingegen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der wegen des niedrigen Restwertes jedoch lediglich auf 1.000 EUR geschätzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell