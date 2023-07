Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kellerraum - Diebstahl aus Pkw - Roller gestohlen - Einbruch in Blumengeschäft - Reifen zerstochen - Kennzeichen entwendet - Kupferdiebstahl - Fahrrad entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Unbekannte zwischen Montag (24.07.) und Donnerstagvormittag (27.07.) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Pacelliallee. Dort brachen sie gewaltsam mehrere Kellerabteile auf und entwendeten unter anderem einen Aluminiumkoffer inklusive E-Bike Akku, ein Ladegerät, einen Laptop, mehrere Werkzeuge, Akkuschrauber und Winkelschleifer der Marke Bosch, drei Koffer sowie Tiefkühllebensmittel und Getränke im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Ebersburg. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag (28.07.) aus einem schwarzen Audi A 4, der in der Kilianstraße in Ried in einem Hof abgestellt war, ein Handy sowie eine geringe Menge Tabak im Gesamtwert von rund 100 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Eichenzell. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Donnerstagabend (27.07.) und Freitagmorgen (28.07.) in der Dalbergstraße einen roten Peugeot Speedfight 2. Das Zweirad hat einen Wert von rund 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Blumengeschäft

Dipperz. Indem sie die Seitentür eines Blumengeschäfts in der Fuldaer Straße gewaltsam aufbrachen, gelangen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (29.07.) ins Innere. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Nüsttal. Von einem schwarzen Opel Astra, der in der Schulstraße in Hofaschenbach geparkt war, wurden in der Nacht zu Sonntag (30.07.) die beiden Reifen der Beifahrerseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Fulda. Von einem schwarzen Mercedes GLC 300 entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen "HU-LV 9669". Das Fahrzeug war zwischen Donnerstag (27.07.), 10 Uhr, und Sonntag (30.07.), 11 Uhr, auf einem Parkplatz in der Magdeburger Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Burghaun. Eine bislang unbekannte Person entwendete am Sonntag (30.07.), gegen 2.50 Uhr, ein dunkelrotes Fahrrad mit Tiefeinstieg, Gepäckträger und einem am Lenkrad angebrachten Körbchen. Das Zweirad stand vor einem Einfamilienhaus in der Auestraße in Rothenkirchen. Der oder die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: kräftige Statur, bekleidet mit einer Regenjacke mit Kapuze sowie einer Schildkappe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferdiebstahl

Flieden. Indem sie ein Fenster einer Lagerhalle zerstörten, verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag (29.07.), 6 Uhr, und Sonntag (30.07.), 22 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Gelände in der Wendelinusstraße in Döngesmühle. Dort entwendeten sie auf bislang nicht bekannte Weise rund 150 Meter Kupferkabel im Wert von rund 4.500 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell