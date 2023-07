Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei zieht positive Bilanz zum Burg-Herzberg-Festival

Breitenbach am Herzberg (ots)

Anlässlich des Herzberg-Festivals 2023 in der Gemarkung "Hof Huhnstadt" in der Zeit von Donnerstag (27.07.) bis zum Sonntag (30.07.) zieht die Polizei positive Bilanz. Aus polizeilicher Sicht kam es an allen vier Tagen zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Insgesamt gab es fünf Anzeigen wegen Diebstahlsdelikten sowie einer Sachbeschädigung. Zudem mussten die Beamtinnen und Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Falschparkens an der B 62 im niedrigen zweistelligen Bereich einleiten.

Im Zuge der Veranstaltung führten die Einsatzkräfte - wie bereits in den vergangenen Jahren - An- und Abfahrtskontrollen durch. Dabei hatten die Polizistinnen und Polizisten insbesondere die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden im Blick, was der allgemeinen Verkehrssicherheit dient.

Parallel hierzu fanden die sogenannten "DiS"-Kontrolltage statt. Eine Bilanz wurde bereits veröffentlicht und ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5569170

Julissa Sauermann

