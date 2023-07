Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 29.07.2023, gegen 17.25 Uhr, parkte ein 57-jähriger Bad Hersfelder seinen Pkw in der Pfeiffergasse. Als er gegen 17.30 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an seiner Fahrertür. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen den Pkw des Hersfelders und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Hersfelders entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr. 06621-9320 entgegen.

