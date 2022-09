Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Krankenfahrstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hattingen (ots)

Ein 35-jähriger Hattinger wurde bei einem Verkehrsunfall mit seinem Krankenfahrstuhl am Mittwoch auf der Großen Weilstraße schwer verletzt. Der Hattinger war, gegen 17:00 Uhr, auf der Großen Weilstraße in Richtung Flachsmarkt unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Daimler eines 54-jährigen Hattingers zusammen, der vom Flachsmarkt auf die Große Weilstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-jährige schwer am Bein verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

