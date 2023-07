Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich Neuhof - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am Samstag (29.07.2023), kam es in den frühen Morgenstunden - gegen 04.00 Uhr - zu einer Verkehrsunfallflucht in Neuhof. Ein bisher unbekannter PKW befuhr zum Unfallzeitpunkt die Gieseler Straße - von der Ortsmitte Neuhof kommend - in Richtung Giesel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort zunächst gegen einen Betonpfosten und anschließend gegen eine vor Ort angebrachte Warnbake. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf einen dunkelgrauen/anthrazitfarbenen PKW BMW als mögliches Unfallfahrzeug schließen lassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise an den Polizeiposten Neuhof, Tel. 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

