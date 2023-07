Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Unfall mit Schwerverletztem bei Poppenhausen - Neufeld Am Freitag, den 28.07.2023, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 46-jähriger Pritschenwagenfahrer aus Thüringen mit seinem Firmenfahrzeug, einem Opel Movano, die L3330 aus Richtung Gersfeld kommend in Richtung Poppenhausen. In Höhe der Ortslage Neufeld geriet der Pritschenwagen in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er eine abfallende Pferdekoppel und stieß schließlich frontal gegen einen an der Koppel angrenzenden Baum. Der Fahrer des Pritschenwagens wurde durch den Aufprall schwer verletzt, konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Pritschenwagen, sowie an der Pferdekoppel entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 11000 EUR. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter eingesetzt. Bei der Bergung des Unfallwracks musste die L3330 in Höhe der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Gefertigt: Polizeistation Hilders, POK Kramer

