Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeuge in der Heinrichstraße beschädigt - Wohnungseinbrüche - Sachbeschädigung an Pkw und Bagger

Fulda (ots)

Fahrzeuge in der Heinrichstraße beschädigt

Fulda. Zwei Pkw wurden in der Nacht zu Sonntag (23.07.), gegen 1.50 Uhr, in der Heinrichstraße von einem Unbekannten beschädigt. Von einem blauen Seat Ibiza sowie einem weißen Kia Niro, bei welchem zusätzlich das auf einem Fahrradträger befindliche Zweirad beschädigt worden ist, wurde jeweils ein Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 3.700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagmorgen (24.07.), gegen 5.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag (27.07.), gegen 16 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Schurz-Straße in Neuenberg. Die Wohnungstür im Dachgeschoss wurde gewaltsam aufgebrochen und aus dem Inneren ein iPhone 14 Pro im Wert von rund 1.300 Euro entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Pkw und Bagger

Neuhof. Am Mittwoch (26.07.), zwischen 7 und 10.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im Zollweg einen weißen VW Transporter und einen Bagger der Marke "CAT". Beide Fahrzeuge waren auf einem umzäunten Privatgrundstück abgestellt. Der oder die Täter warfen vermutlich bislang unbekannte Gegenstände auf die Scheiben der Fahrzeuge, wodurch diese beschädigt wurden. Der Gesamtsachschaden wird mit rund 900 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Fulda. In der Petersgasse verschafften sich am Donnerstag (27.07.), zwischen 7.30 Uhr und 20.15 Uhr, unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Sie brachen gewaltsam eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einer geringen Menge Bargeld sowie einer Cognac-Flasche flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell