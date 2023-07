Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Garage - Parkautomat gesprengt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Garage

Niederaula. Blaue Bosch-Werkzeuge im Gesamtwert von circa 1.500 Euro stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (26.07.), gegen 22 Uhr und Donnerstagnachmittag (27.07.), gegen 15.15 Uhr. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Einbrecher zunächst ein Vorhängeschloss der Garage in der Straße "Im Unterdorf" in Kerspenhausen. Anschließend entwendeten die Täter einen Akkuschrauber, eine Flex, einen Schlagschrauber, eine Stativlampe, zwei Akkus und eine Stichsäge. Zudem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Parkautomat gesprengt

Bad Hersfeld. Am frühen Freitagmorgen (28.07.), gegen 3 Uhr, sprengten Unbekannte einen Parkautomaten in einer öffentlichen Tiefgarage in der Dippelstraße. Wie genau die Täter den Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro herbeiführten, ist aktuell noch unklar. Auch ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell