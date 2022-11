Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Einbruchsversuch in Hochparterrewohnung

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend, den 09.11.2022, ist es in der Kastanienallee in Rellingen zum Einbruchsversuch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Um 18:15 Uhr hörte ein Bewohner Geräusche und stellte kurz darauf ein bereits geöffnetes Fenster fest, an dem sich Einbruchsspuren befanden. Personen waren nicht mehr zu sehen. Es wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes bzw. der näheren Umgebung unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell