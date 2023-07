Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Verkehrsunfälle mit insgesamt vier Verletzten und zwei Unfallfluchten

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

Friedewald - Am Dienstag (25.07.), um 12.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich die Gottfried-Schenker-Straße oder die Bundesstraße 62 in Richtung Kreisverkehr der B 62 / Autobahnauffahrt A 4. Aus ungeklärter Ursache kam der Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit den Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel (u.a. das Zeichen 222 StVO - Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts / rundes Schild mit weißem Pfeil). Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Dienstag (25.07.), um 16 Uhr, befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug mit niederländischem Kennzeichen den rechten von insgesamt drei Fahrstreifen der Straße "Schillerplatz". Er ordnete sich an der Kreuzung zur Dippelstraße auf der rechten Fahrspur für Geradeausfahrer ein. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen und ordnete sich an der Kreuzung auf dem mittleren Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, wollte der Lkw-Fahrer doch nach links abbiegen und wechselte den Fahrstreifen, offenbar ohne auf die links neben sich befindliche Pkw-Fahrerin zu achten. Die Pkw-Fahrerin hatte keine Möglichkeit auszuweichen, da links neben ihr auch ein Fahrzeug stand. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließen unerlaubt vom Unfallort. Das Kennzeichen des Lkw konnte noch abgelesen werden. Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (26.07.), um 17:15 Uhr, befuhr eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße aus Richtung Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. An der Einmündung Frankfurter Straße / B 27 fuhr die Frau weiter geradeaus in Richtung Stadtzentrum. Hierbei kam es an der Einmündung zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Ludwigsau. Dieser befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Bad Hersfeld kommend und bog nach links auf die B 27 in Richtung Bebra ein. Beide Fahrzeugführer behaupten, an der Ampel "grün" gehabt zu haben. Beide Pkw befanden sich auf einer Vorfahrtsstraße, geregelt durch das Zeichen 306 StVO (gelbe Raute mit weißem Rand), wobei der Pkw-Fahrer als Linksabbieger wartepflichtig gewesen wäre. Die Pkw-Fahrerin sowie der Pkw-Fahrer mit zwei minderjährige Beifahrerinnen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 35.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell