Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Hinweise nach Bedrohung erbeten - Kennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Flieden. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagmittag (24.07.) und Mittwochnachmittag (26.07.) das Werkstattfenster eines Optikergeschäfts in der Reinhardstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nach Bedrohung erbeten

Fulda. Ein 20-jähriger Mitarbeiter versuchte derzeitigen Erkenntnissen nach einen bislang unbekannten Mann am Montag, 26. Juni, gegen 17.30 Uhr, von einem Diebstahl in einem Sportgeschäft in der Heinrichstraße abzuhalten. Am Mittwoch (26.07.) fiel dem 20-Jährigen eben dieser Unbekannte gegen 18.50 Uhr auf einem Radweg unterhalb der Straße "Am Rosengarten" auf. Er sprach den Mann an, woraufhin dieser ihn bedroht habe und er seinen Schlägen ausweichen musste. Der Unbekannte wird von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkler Dreitagebart, schwarze Bekleidung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Burghaun. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (26.07.), zwischen 18.20 und 19 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen "FD-RS 1339" von einem VW Touran. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der "Oberste Straße" auf einem Parkplatz geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell