Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Lkw-Auflieger aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Hauneck. Die beiden amtlichen Kennzeichen H-WD 1228 eines Mercedes Benz Sprinters stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (24.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im Kirchweg in Eitra. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger aufgebrochen

Breitenbach am Herzberg. Am Mittwochabend (26.07.), gegen 23.40 Uhr, öffneten Unbekannte die Sicherung eines Lkw-Aufliegers und durchwühlten sodann die Ladung. Als die Fahrerin darauf aufmerksam wurde und die Lichter in Sattelzug und Auflieger einschaltete, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen wurde nicht entwendet. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell