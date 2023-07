Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

Zusammenstoß in Kreuzungsbereich

Fulda. Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (25.07.). Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 9.15 Uhr die Bardostraße in Richtung der dortigen Kreuzung. Derzeitigen Erkenntnissen nach kam es beim Abbiegen in die Straße "Am Rosengarten" aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 75-jährigen Peugeot-Fahrer, der zur gleichen Zeit die Bardostraße in Fahrtrichtung Sickelser Straße befuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eichenzell. Ein hellblauer Mercedes E 220 CDI wurde am Montag (24.07.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mercedes war in der Zeit von 16 Uhr bis 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Eichenzeller Wartturms, der sich in der Verlängerung der Turmstraße befindet, ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, beschädigte den Mercedes auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Fulda. Am Dienstag (25.07.) wurde zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr ein am Straßenrand geparkter blauer Mercedes Van beschädigt. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum zu Auslieferungszwecken temporär am Paulustor, in der Paulusstraße sowie in der Weichselstraße. Der bisher unbekannte Unfallverursacher touchierte derzeitigen Erkenntnissen nach das Fahrzeug an einem der drei Örtlichkeiten beim Ein- oder Ausparken oder im Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro zu kümmern. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

