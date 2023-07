Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Hainzell - Versuchter Diebstahl aus Garage - Foto-Fahne entwendet

Fulda (ots)

Scheunenbrand in Hainzell

Hosenfeld. Rund 250.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag (25.07.) bei einem Scheunenbrand in der "Neue Straße" in Hainzell. Aus bislang unklarer Ursache geriet das dortige Werkstattgebäude gegen 20.40 Uhr in Brand. Zuvor sollen dort Schweißarbeiten durchgeführt worden sein. Ob diese jedoch mit der Brandentstehung in Verbindung stehen, ist derzeit noch völlig unklar.

Aufmerksame Anwohner wurden auf das Feuer aufmerksam und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, die kurze Zeit später vor Ort waren. Derzeitigen Erkenntnissen nach ereignete sich durch den Brand auch eine Explosion, die möglicherweise durch Gasflaschen ausgelöst wurde. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern.

Drei Personen, darunter zwei Feuerwehrmänner, kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation verletzt in ein Krankenhaus. Die Fuldaer Kriminalpolizei hat entsprechende Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Versuchter Diebstahl aus Garage

Fulda. Unbekannte Täter versuchten derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen Samstagmorgen (22.07.) und Montagmorgen (24.07.) zwei Garagen in einem Hinterhof in der Kurfürstenstraße gewaltsam aufzuhebeln. Die Tore hielten den Versuchen stand, sodass die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Foto-Fahne

Fulda. Unbekannte entwendeten zwischen dem 07.07. und 14.07. eine Foto-Fahne mit dem Titel "Selbstinszenierung". Zu sehen ist eine weibliche Person mit einem blaubemalten Baumstamm. Die Fahne ist 1 Meter x 1,50 Meter groß. Sie war im Rahmen einer Ausstellung m Dahliengarten in der Johannes-Dyba-Allee an einem Strauch befestigt worden und hat einen Wert von rund 250 Euro. An dem Strauch selbst entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Flieden. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Dienstag (25.07.) ein Rolltor einer Werkstatt in der Schlüchterner Straße aufzuhebeln. Aus bislang unklarer Ursache ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell