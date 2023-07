POL-OH: Versuchter Einbruch in gewerbliches Objekt

Bad Hersfeld (ots) - Bad Hersfeld - Am Montag, den 24.07.2023, um 10:10 Uhr, befuhren ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald und ein 66-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Sorga aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedewald. Der 52-Jährige vorausfahrende Fahrer wollte nach links in die Straße "Am Brunnen" abbiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 73-Jährige ...

