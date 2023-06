Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 76-Jähriger dringt unberechtigt in Gebäude ein und wird mit Softairwaffe angetroffen

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 1. Juni 2023 erhielt die Bundespolizei gegen 14:30 Uhr fernmündlich durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Information, dass sich in einem ehemaligen Schulungsgebäude der Deutschen Bahn, in der Nähe des Bahnstromwerks in Magdeburg eine unbekannte Person aufhält. Eine alarmierte Streife verlegte sofort unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn zum Tatort in die Hallische Straße, am Sudenburger Tor. Dort wurde ein 76-jähriger Deutscher vor Ort in der dritten Etage festgestellt. Die eingesetzten Beamten durchsuchten den Mann zur Eigensicherung und fanden bei ihm eine Softairwaffe ohne erforderliches Prüfzeichen. Die Anscheinswaffe stellten die Beamten zur Einziehung für die zuständige Waffenbehörde sicher. Der 76-Jährige, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, verließ nach Aufforderung in Begleitung der Beamten das Gebäude. Danach wurden die ihm zur Last gelegten Taten eröffnet. Was der Mann in dem Gebäude wollte, ist derzeit noch unklar. Ihm drohen Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

