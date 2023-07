Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrerflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - In der Zeit von Sonntag, den 23.07.23, 23:00 Uhr bis Montag, den 24.07.23, 10:00 Uhr parkte eine 17-jährige Fahranfängerin ihr Fahrzeug, einen schwarzen Mercedes A 150, in der Straße "Neumarkt", Höhe der Hausnummer 32. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß an das geparkte Fahrzeug und verkratzte dabei den rechten hinteren Kotflügel und die Felge. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

