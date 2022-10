Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfall unter Alkoholeinfluss + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund - Totalschaden am Auto - leicht verletzt und Führerschein weg

In der langgezogenen Rechtskurve auf der Landstraße 3089 zwischen Dreihausen und Ebsdorf geriet eine Autofahrerin auf der nassen Straße ins Schleudern. Das Auto kam im Weiteren von der Straße ab, überschlug sich und blieb letztlich mit einem Totalschaden auf dem Dach liegen. Die 26 Jahre alte Fahrerin kam mit augenscheinlich eher leichteren Verletzungen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Unfall passierte am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 21.45 Uhr. Da der Alkotest der jungen Frau einen Wert von über 2 Promille anzeigte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Weimar - Flucht nach Spiegelkollision bei der Ochsenburg

Nach Angaben der Fahrerin des schwarzen Kombis hielt der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs, ein graues Auto - möglicherweise ein VW Passat, nach dem Unfall kurz an, um dann jedoch weiterzufahren, ohne zuvor Kontakt mit der Kombifahrerin aufgenommen zu haben. Durch die Entfernung konnte die Fahrerin weder das Kennzeichen des Autos sehen noch den Fahrer beschreiben. Der Unfall war am Dienstag, 18. Oktober, gegen 08.30 Uhr, auf der Kreisstraße 42 von Wolfshausen nach Niederweimar nahe der Ochsenburg. Die Kombifahrerin wich soweit wie möglich nach rechts aus, als ihr in den Kurven bei der Ochsenburg ein graues Auto entgegenkam. Trotzdem kam es zur Kollision der Spiegel. Am Kombi entstand ein Schaden von vermutlich 1000 Euro. Ob es auch einen Schaden an dem grauen Auto gab, steht nicht fest. Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht seit Dienstagmorgen ein graues Fahrzeug, eventuell ein VW Passat und eventuell mit einem frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel?

Marburg/Gießen - Unfallflucht an der Baustelle

An der Baustelle zwischen Marburg und Gießen fuhr dort, wo der linke von zwei Fahrstreifen abgesperrt wird ein Auto gegen insgesamt zwei Warnbaken. Am Unfallort stellte die Polizei einen Außenspiegel sicher, der an einen VW T5 oder T6 gehört. Der Unfall war nach ersten Erkenntnissen am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 18.40 Uhr. Wer also hat auf dem Weg nach Gießen den Unfall unter Beteiligung des Transporters gesehen? Wo steht ein VW T5 oder T 6, dem ein Außenspiegel fehlt?

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Verkehrsunfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Rot brauner Ford Fiesta beschädigt - 2 mögliche Unfallorte

Der wohl vierstellige Schaden an dem rot braunen Ford Fiesta ist am Kotflügel über dem rechten Hinterrad und dort auch an der Stoßstange. Allerdings steht nicht fest, wo es zu der Kollision kam. Der Ford stand zwischen 14 Uhr am Mittwoch und 09.30 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz des Anwesens Im Brand 18 und anschließend zwischen 11.15 und 12.30 Uhr auf einem Parkplatz direkt neben dem Bahnhof in Kirchhain gegenüber von dem dortigen Polizeiposten. Erst dort bemerkte die Fahrerin den Schaden auf der Beifahrerseite. An dem Ford fanden sich keine Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell