Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung an den Lahnterrassen - Kripo sucht weitere Opfer und wichtige Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Kripo Marburg sucht weitere mögliche Opfer und wichtige Zeugen von einer oder mehreren Auseinandersetzungen vor der Mensa an den Lahnterrassen am Montag, 17. Oktober, zwischen 20.30 und 21.15 Uhr. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen stehen zwei Beteiligte aus einer Gruppe von mindestens fünf oder sechs Personen fest. Es handelt sich dabei um hinlänglich polizeibekannte 14-Jährige. Die Jugendlichen zeigten sich bei ihrer späteren Kontrolle gegenüber der Polizei äußerste respektlos sowie hochgradig aggressiv und leisteten bei der vorübergehenden Festnahme Widerstand. Die Kripo beschuldigt die Zwei, an der gemeinschaftlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein. Das bislang bekannte Opfer, ein 25 Jahre alter Mann, lag nach den ersten Erkenntnissen in einer Traube der Beteiligten auf dem Boden und musste eine Vielzahl von Schlägen und Tritten einstecken. Erst als ein bislang namentlich noch nicht bekannter Zeuge beherzt eingriff und dazwischen ging, löste sich das Knäuel auf und die Beteiligten flüchteten. Ob der Zeuge und Helfer bei seiner Aktion selbst Schläge und oder Tritte erhielt, steht derzeit ebenso wenig fest, wie der genaue Tatablauf und die einzelnen Tatbeteiligungen. Nach derzeitigem Wissen griffen die beschuldigten 14-Jährigen an diesem Abend mindestens zwei weitere Personen an. Für die weiteren Ermittlungen der Kripo wäre es besonders wichtig, wenn sich insbesondere der oben genannte, helfende Zeuge, sowie weitere Zeugen oder Opfer dieses Abends melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

