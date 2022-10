Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hinterrad demontiert - Mutmaßlichen Täter ermittelt + Verkehrskontrollen - Drei Fahrer unter Drogeneinfluss + Auto ausgeschlachtet + Unfallflucht Wilhelm-Röpke-Straße Ecke Alter Kirchhainer Weg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Hinterrad demontiert - Mutmaßlichen Täter ermittelt

Am Sonntag, 16. Oktober, demontierte jemand gegen 09.20 Uhr in der Frankfurter Straße das Hinterrad eines Mountainbikes und nahm es mit. Steckachse und Schnellspanner ließ der Mann zurück. Die Fahndung der Polizei endete aufgrund der guten Personenbeschreibung nur wenige Minuten später noch im Südviertel. Die Polizei stellte das Hinterrad bei einem 52 Jahre alten Mann sicher. Dieser befand sich in Begleitung von einer 53 Jahre alten Frau und drei weiteren Männern im Alter von 30, 42 und 56 Jahren. Die Polizei entließ alle fünf Personen nach der notwendigen Identitätsfeststellung.

Marburg - Verkehrskontrollen - Drei Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Goßfeldener Straße und einer mobilen Verkehrskontrolle in der Gisselberger Straße fielen am Montagvormittag drei Personen auf, die unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Fahrzeug fuhren. Zum einen waren das um 12 und 12.05 Uhr in Wehrda ein 30 Jahre alter Autofahrer und ein 58 Jahre alter Zweiradfahrer. In beiden Fällen reagierte der Drogentest auf THC. Beim Autofahrer stellte die Polizei zudem noch eine geringe Menge von Betäubungsmitteln sicher. In der Gisselberger Straße war es ein 29 Jahre alter Motorrollerfahrer, der unter dem Einfluss von Cannabis stand. Seine Kontrolle war gegen 10 Uhr. Die Polizei veranlasste wie in diesen Fällen üblich eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Marburg - Auto ausgeschlachtet

Am Montag, 17. Oktober, um kurz vor 10 Uhr, bemerkte ein Angehöriger der Bundespolizei im Parkhaus an der Neuen Kasseler Straße einen schwarzen BMW 535 x-Drive, dem offensichtlich diverse Teile fehlten. Das Auto stand u.a auf Backsteinen und die Räder fehlten. Tatsächlich waren an dem Auto sowohl diverse Außenteile, als auch etliche Teile aus dem Innenraum demontiert und weg. Die Ermittlungen der Kripo Marburgzu den Gesamtumständen dauern an. Wer hat wann den schwarzen BMW mit dem Wuppertaler Kennzeichen (W-) noch unbeschädigt und auf Rädern stehend im Parkhaus gesehen? Wem sind die Arbeiten an dem Auto aufgefallen und wer kann sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang geben? Hinweise bitte unter Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht Wilhelm-Röpke-Straße Ecke Alter Kirchhainer Weg

Eine Streife der Polizei bemerkte in der Nacht zum Sonntag, 16. Oktober, gegen 01.20 Uhr, einen offenbar frischen Unfallschaden an der Verkehrsinsel an der Einmündung Wilhelm-Röpke-Straße Ecke Alter Kirchhainer Weg. Die Suche nach einem frisch unfallbeschädigten Fahrzeug verlief dann allerdings leider erfolglos. Nach den Spuren bog der Verursacher mutmaßlich vom Alten Kirchhainer Weg aus in die Wilhelm-Röpke-Straße ab, kam dabei nach links von der Straße ab, überfuhr die Verkehrsinsel und das darauf stehende Verkehrsschild mitsamt dem Pfosten. Da beides wieder auf der Insel lag, könnte es sein, dass der Verursacher anhielt, um die Teile "zurückzulegen". Das Schadensausmaß deutet zudem auf einen sichtbaren Schaden am verursachenden Fahrzeug hin. Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin geben? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen? Wo steht sei spätestens Sonntagnacht ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

