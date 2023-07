Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Windschutzscheibe beschädigt - Kennzeichendiebstahl - Autoscheiben eingeschlagen - Fensterscheibe beschädigt - Versuchter Einbruch mit hohem Sachschaden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Windschutzscheibe beschädigt

Bebra. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Montag (24.07.) die Windschutzscheibe eines blauen VW Polo. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Otto-Kraffke-Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Nentershausen. Das amtliche Kennzeichen ROF-DL 52 eines Kraftrads des Herstellers Suzuki entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (23.07.). Zur Tatzeit stand das Motorrad im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Überloor". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheiben eingeschlagen

Bad Hersfeld. Je eine Autoscheibe eines weißen Citroen Jumpa und eines gelben VW Tiguan schlugen Unbekannte auf einem Parkplatz in der Dudenstraße ein. Die Schäden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro wurden am Montagnachmittag (24.07.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fensterscheibe beschädigt

Bad Hersfeld. Am frühen Dienstagmorgen (25.07.), gegen 2.30 Uhr, beschädigten Unbekannte eine in einem Obergeschoss befindliche Fensterscheibe eines Hauses in der Straße "Im Zellersgrund". Hierdurch entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch mit hohem Sachschaden

Kirchheim. Ein Einfamilienhaus in der Schulstraße wurde in der Zeit von Samstagnachmittag (22.07.) bis Montagnachmittag (24.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an mehreren Türen - die stand hielten - versuchten sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu dem Objekt zu verschaffen. Sie hinterließen jedoch etwa 8.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

