POL-OH: UPDATE zu Brand an der Vogelsbergschule in Lauterbach

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Haunetal - Am Sonntag, den 04.06.2023 um 08:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In der Gemarkung Haunetal, kurz nach der Abfahrt in Richtung Wehrda, kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort installierte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.200,00 Euro. ...

