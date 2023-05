Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gerüchte um gezieltes Ansprechen von Kindern

Herdecke (ots)

Seit vergangenen Dienstag (23.05.) erreichen die Polizei über verschiedene Kanäle Hinweise zum Ansprechen von Kindern in der Nähe einer Grundschule in Ende. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden durch die Kriminalpolizei bereits aufgenommen und Befragungen durchgeführt. Nach derzeitigem Kenntnistand liegen aktuell keine Hinweise auf Straftaten oder darauf vorbereitende Handlungen zum Nachteil von Kindern vor. Es gibt darüber hinaus keinerlei Anhaltspunkte für Befürchtungen in diese Richtung.

Die Polizei nimmt diesem Sachverhalt sehr ernst und hat sofort adäquate Maßnahmen getroffen. Wir bitten Sie in dieser sensiblen Thematik weder Vermutungen noch mutmaßliches Wissen vor allem über Social Media zu verbreiten.

