Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg_ Räuberischer Diebstahl in Discounter an der Hagener Straße_ Täter werden gefasst

Gevelsberg (ots)

Am 23.05.2023, gegen 15:00 Uhr, entwendeten zwei männliche Täter diverse Elektrogegenstände aus einem Discoutmarkt an der Hagener Straße im Gesamtwert von ca. 130 Euro. Als die Täter das Geschäft mit der Beute verlassen wollten, wurden Mitarbeiterinnen des Geschäfts auf den Diebstahl aufmerksam und forderten die Täter auf, vor Ort zu bleiben. Dieser Aufforderung kamen beide nicht nach. Beim erneuten Versuch die flüchtigen Täter durch verbale Äußerungen aufzuhalten, kam es zu einem körperlichen Übergriff auf eine der Mitarbeiterinnen. Sie wurde durch den im Rollstuhl sitzenden Täter leicht im Gesichtsbereich verletzt. Ein Mitarbeiter einer an den Discounter angrenzenden Firma bemerkte den Vorfall und kam zur Hilfe. Dieser wurde durch den Täter im Anschluss mit einem Messer bedroht. Einsatzkräfte konnten die Täter vor Ort festnehmen. Aufgrund von wahrzunehmendem Alkoholgeruch wurde ein Atemtest durchgeführt. Dieser ergab einen deutlich erhöhten Wert, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell