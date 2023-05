POL-EN: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndungen

Sprockhövel (ots) - Die 14 Jährige Vermisste wurde am 17.05.23 in einer Wohngruppe in Sprockhövel untergebracht. Am Abend des 18.05.23, gegen 21:00 Uhr, verließ sie die Einrichtung unbemerkt. Es konnte festgestellt werden, dass sie keine persönlichen Gegenstände in der Einrichtung zurück gelassen hat. Ihren bisherigen Lebensmittelpunkt hatte sie in Velbert. Eine Personenfahndung wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

