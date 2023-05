Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Polizeieinsatz am Gymnasium Waldstraße

Hattingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch gab es gegen 0:20 Uhr einen Polizeieinsatz bei einem 14-jährigen Schüler des Gymnasiums Waldstraße. Der Jugendliche war zuvor durch rassistische Äußerungen sowie diverse Beleidigungen und Bedrohungen in einem Klassenchat aufgefallen. Mitschüler meldeten diese verdächtigen Hinweise auf eine potentielle Bedrohungslage, woraufhin es zur Anzeigenaufnahme kam. Diese lag tatsächlich nicht vor. Der konkrete Sachverhalt mit allen Beteiligten wurde von Einsatzkräften an der Schule vor Ort und an der Wohnanschrift des 14-Jährigen ermittelt. Es wurden sofortige polizeiliche Maßnahmen getroffen, sodass zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefahrensituation für Schüler und Lehrer bestand. Als gefahrenabwehrende Maßnahme wurde der Schüler zur weiteren Befragung auf die Polizeiwache in Hattingen verbracht.

