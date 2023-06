Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle am Wochenende

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Haunetal - Am Sonntag, den 04.06.2023 um 08:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. In der Gemarkung Haunetal, kurz nach der Abfahrt in Richtung Wehrda, kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dort installierte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.200,00 Euro.

Ludwigsau - Am Freitag, den 09.06.2023 um 07:57 Uhr parkte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. sein Fahrzeug, einen grauen Nissan Qashqai, ordnungsgemäß vorwärts auf dem Parkplatz der Norma-Filiale in Ludwingsau/Reilos. Ein 58-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld streifte mit seinem Lkw + Anhänger beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug des 63-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000, -- Euro.

Philippsthal - Am Freitag, den 09.06.2023 um 22:26 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Philippsthal den Bürgersteig auf der Hattorfer Straße in Philippsthal-Röhrigshof von der Stadtmitte kommend in Richtung Heimboldshausen. Ein 36-jähriger Fahrer aus Geratal (Ilm-Kreis) fuhr mit seinem VW Crafter in gleicher Richtung auf der Fahrbahn. In Höhe der Hausnummer 14 verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Hierbei schleuderte das Rad auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Crafter erfasst. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.100,00 Euro. Der Fahrradfahrer stand zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und anderer berauschender Mittel.

Niederaula - Am Samstag, den 10.06.2023 um 07:48 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die vorfahrtsberechtigte Ringstraße und kreuzte mit seinem Pkw die Bergstraße. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bergstraße und wollte die Ringstraße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 26-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000,00 Euro.

Heringen - Am Samstag, den 10.06.2023 um 16:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die Dankmarshäuser Straße, von der Ortsmitte Widdershausen kommend, in Richtung Dankmarshausen. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen kam dem 50-jährigen Fahrer entgegen und touchierte hierbei seinen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich die Pkw-Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sie wurde im Nachgang ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell