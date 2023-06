Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Windschutzscheibe beschädigt - Mehrere Diebstähle aus Pkw - Einbrüche - Sachbeschädigung - Motorroller gestohlen - E-Scooter gestohlen

Windschutzscheibe beschädigt

Hünfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Freitag (09.06.) in der Kreuzbergstraße die Windschutzscheibe eines blauen Opel Corsa. Das Auto stand auf einem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Diebstähle aus Pkw

Fulda. In der Nacht zu Freitag (12.06.) wurden mindestens fünf Fahrzeuge im Stadtteil Edelzell zum Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten in der Florenberger Straße, in der Straße "Am Rain", in der Heinemannstraße und in der Heussstraße die Autotüren auf bislang noch unbekannte Art und Weise und durchwühlten die Fahrzeuginnenräume. Sie stahlen Bargeld und persönliche Gegenstände.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen der Polizei Fulda klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang sensibilisiert Ihre Polizei eindringlich:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit. - Versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - sollte Ihr Pkw in diesem Zusammenhang über automatische Verschlussverhältnisse verfügen, informieren Sie sich bitte eingehend über entsprechende Einstellungen Ihres Autos. Eine händische Überprüfung, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist, wird angeraten. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände, Bargeld oder Bankunterlagen in Ihrem Pkw. - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Freitag (09.06.), zwischen 10.30 Uhr und 19.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Zirkenbacher Kreuz" im Stadtteil Johannesberg ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Dienstag (06.06.) und Freitag (09.06.) in ein Vereinsheim im Bereich Roßbach, an der K147 gelegen, ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen eine Zapfanlage sowie eine Musikbox im Gesamtwert von circa 1.200 Euro und verursachten rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (10.06.), gegen 3 Uhr, in der Pauluspromenade eine Messeinrichtung in Form eines Pfostens. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Petersberg. Bei dem Versuch in einen Lebensmittelmarkt in der Breitunger Straße einzubrechen, wurde eine Tür erheblich beschädigt. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Gersfeld. In der Nacht zu Samstag (10.06.) stahlen Unbekannte in der Ursinusstraße einen rot-schwarzen Motorroller des Herstellers Sym. Das Zweirad konnte am Samstagmorgen beschädigt auf einem Supermarktparkplatz am Ebersberger Platz aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte am Samstagmittag (10.06.), gegen 12.50 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers XIAOMI im Wert von circa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

