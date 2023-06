Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw brennt auf BAB 5 - Keine Personen verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Sonntag, 11. Juni 2023, gegen 22.00 Uhr, geriet ein Pkw Golf II auf der BAB 5, Frankfurt in Richtung Kassel, in der Ausfahrt Alsfeld/Ost, in Brand. Der 49-jährige Fahrzeugführer aus Kirtorf (Vogelsbergkreis) konnte unverletzt den Wagen verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Bei deren Eintreffen stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Anschlussstelle Alsfeld/Ost, in Fahrtrichtung Kassel, wird bis etwa bis 23.45 Uhr voll gesperrt bleiben. Zur Brandbekämpfung eingesetzt war die Feuerwehr aus Alsfeld.

Der Gesamtschaden wird auf etwa EUR 6.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell