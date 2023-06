Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zimmerbrand mit vier Betroffenen in Crainfeld

Grebenhain (ots)

In der Nacht von Samstag (10.06.) auf Sonntag (11.06.) kam es um kurz nach Mitternacht zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Grebenhainer Ortsteil Crainfeld. Im Kinderzimmer der betroffenen vierköpfigen Familie kam es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen vermutlich durch einen Akku bzw. ein Ladegerät zu dem Brand, der durch den 34-jährigen Familienvater selber mittels Feuerlöscher bekämpft werden konnte. Durch die alarmierten Wehren aus Crainfeld und Grebenhain wurde das Gebäude auf weitere Brandherde überprüft, was aber ohne Ergebnis verlief. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Da der 34-Jährige offenbar Rauchgase eingeatmet hatte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch seine 35-jährige Frau und die beiden 2 und 5 Jahre alten Kinder kamen zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die restlichen Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von 20.000,- EUR. Neben den aufgeführten Feuerwehrkräften war eine Streife der Polizeistation Lauterbach mit der Sachverhaltsaufnahme befasst. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei des Vogelsbergkreises in Alsfeld geführt.

