Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall eines Motorradfahrers mit leichtem Personenschaden

Hilders (ots)

Am Samstag (10.06.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Motorradfahrer mit zwei Begleitern in einer Kolonne die Wasserkuppenstraße in Hilders, OT Dietges, in Richtung Wasserkuppe. Kurz vor dem Ortsausgang kam der Mann aus Neuhof, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Honda Motorrad auf das unbefestigte Bankett neben der Fahrbahn. Infolgedessen geriet das Kraftrad außer Kontrolle und fuhr schließlich in den Straßengraben, wo es dann zum Liegen kam. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Der 81-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Kraftrad entstand leichter Sachschaden von insgesamt circa 150 Euro.

gefertigt: Kaufmann, POK´in, Polizeistation Hilders

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell