POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 09.06.23 um 13:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Autoteile in der Landecker Str. in Bad Hersfeld zu einer sogenannten "Unfallflucht". Ein Klein-LKW stieß beim Rangieren gegen ein abgestelltes Kraftrad "Vespa", welches daraufhin umfiel und beschädigt wurde. Die Fahrerin des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 4000,- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, zu melden.

Neuenstein-Obergeis - Verkehrsunfall mit Sachschaden:

Am Freitag, 09.06.23 kam es um 16:10 Uhr in Obergeis, Am Sportfeld, zum Zusammenstoß zweier PKW´s. Eine 66-Jährige aus Neuenstein wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen und soll zuvor nach rechts ausgeholt haben. Ein 24-jähriger aus dem Landkreis fuhr mit seinem PKW unmittelbar hinter der anderen Verkehrsteilnehmerin. Er war wohl in der Annahme, diese wolle am rechten Fahrbahnrand halten und setzte zum Linksüberholen an. Die 66-Jährige bog nun nach links ab und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 9000,- Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, zu melden.

