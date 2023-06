Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf B 27 im Bereich Ludwigsau - mit drei verletzten Personen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Freitag, dem 09.06.2023, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der B 27, zwischen Bebra-Blankenheim und Ludwigsaus-Friedlos, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 76-jähriger, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammender PKW-Fahrer, befuhr die B 27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Er wollte einen LKW mit Anhänger überholen und übersah hierbei einen entgegenkommenden PKW, welcher von einem 31-jährigen aus dem Raum Kassel geführt wurde. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf stieß der Wagen des Unfallverursachers in die dortige Schutzplanke, wurde abgewiesen und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden PKW. Dieser PKW wurde von einer 46-jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammenden Frau, geführt. Alle drei Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 42.500 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Vor Ort waren drei Rettungswagenbesatzungen eingesetzt. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern derzeit an.

