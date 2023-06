Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Krad-Fahrer am 09.06.2023, B 254 Eudorf - Schrecksbach, Höhe Hofgut Dotzelrod

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Freitag, 09.06.2023, um 21:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Krad-Fahrer die B 254 aus Eudorf kommend in Fahrtrichtung Schrecksbach. In Höhe des Hofgutes Dotzelrod kam der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer tödlich verletzt. Die beiden PKW Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 36.000 Euro. Zur Unterstützung des hinzugezogenen Unfallgutachters wurde die Feuerwehr Alsfeld mit 2 Lichtmastwagen verständigt. Die B254 war zwischen 21:30 Uhr und 01:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell