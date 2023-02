Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Handtasche aus Auto gestohlen - Frau verfolgt Täter

Recklinghausen (ots)

Auf der Erikastraße ist am Mittwochnachmittag ein Auto aufgebrochen und eine Handtasche daraus gestohlen worden. Ein Zeuge hatte die Tat gegen 16 Uhr gesehen und sofort der Autofahrerin Bescheid gegeben, die noch in der Nähe war. Die 41-Jährige aus Haltern am See stieg daraufhin wieder ins Auto, bei dem eine Seitenscheibe eingeschlagen war, und fuhr hinter dem mutmaßlichen Dieb her, der auf einem Fahrrad flüchtete. Auf dem Kuhlenweg konnte sie den Mann stellen, der daraufhin die Handtasche wieder herausrückte. Nach ersten Erkenntnissen fehlt etwas Bargeld. Der Mann flüchtete danach in Richtung Wald/Silbersee. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, schwarz gekleidet, Bomberjacke, braune Wollmütze. Er war mit einem schwarzen Fahrrad (Hollandrad) unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

