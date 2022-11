POL-GE: Warnung vor Schockanrufen - Betrüger erbeuten Bargeld

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Tätern, die am Freitag, 18. November 2022, einen 14-Jährigen in Erle beraubt haben. Der Gelsenkirchener hielt sich um 12.50 Uhr mit einem Zeugen an einem Supermarkt an der Cranger Straße in Höhe der Seitenstraße auf, wo er von den Unbekannten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde. Anschließend gingen die Täter den Jugendlichen körperlich an, um ...

