POL-RE: Kreis Recklinghausen / Bottrop: Polizeipräsidentin Zurhausen lädt kommunale Führungsspitzen ins Polizeipräsidium ein

Recklinghausen (ots) - An den närrischen Tagen wird die Polizei im gesamten Kreis Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Dies geschieht zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. "Alkoholisierte Personen haben am Steuer nichts zu suchen. Sie gefährden nicht nur ihren ...

