POL-RE: Herten/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am vergangenen Samstag, gegen 21:15 Uhr, kam es am Lorenkamp in Haltern am See zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt. Vier Männern gelang es nach Ladenschluss den Supermarkt zu betreten. Zwei von ihnen hatten Schusswaffen dabei, einer eine Axt. Sie bedrohten die Mitarbeiterinnen des ...

