Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Verstärkte Verkehrskontrollen an Karneval

Recklinghausen (ots)

An den närrischen Tagen wird die Polizei im gesamten Kreis Recklinghausen sowie in der Stadt Bottrop verstärkt Verkehrskontrollen durchführen. Dies geschieht zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. "Alkoholisierte Personen haben am Steuer nichts zu suchen. Sie gefährden nicht nur ihren Führerschein, sondern auch das Leben von sich und anderen. Besser das Auto einen Tag stehen lassen, als ein Leben lang die Folgen tragen zu müssen", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Schon geringe Mengen Alkohol können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Kommt es zu einem Verkehrsunfall, sind die Folgen unkalkulierbar und die Strafen empfindlich. Kontrolliert wird auch auf Nebenstraßen und die Beamtinnen und Beamten kennen auch die "Schleichwege". Die Polizei wünscht allen Freundinnen und Freunden des Karnevals schöne "tolle Tage".

